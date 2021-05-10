Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton сьогодні вранці, 10 травня, зайшов в одеський порт.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

О 08:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

Фото: “Думська”

Фрегат USCGC Hamilton увійшов у Чорне море ввечері 27 квітня. Наступного дня він провів навчання з турецьким фрегатом “Явуз”. Далі зайшов до порту Батумі, де провів навчання з грузинськими катерами типу “Айленд”.

Вранці 8 травня на зустріч з USCGC Hamilton вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 “Григорій Куроп’ятников”.

Вчора у Держприкордонслужбі повідомили, що кораблі зустрілися відстані 100 морських миль від Одеси. Проте спільним навчанням заважали російські кораблі.

“Цього разу на “полювання” відправились два прикордонних сторожових кораблі БО ПС ФСБ РФ проєкту “Охотнік”, трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ”, – розповіли прикордонники.

Зазначається, що кораблі РФ оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки.

USCGC Hamilton – четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осаду 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 чоловік, включаючи 15 офіцерів.

Озброєння – 57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, різне радіоелектронне обладнання, в тому числі система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.