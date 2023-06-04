Американський рок-гурт Guns N' Roses, який вирушив у світове турне, на концерті в ОАЕ висловив українцям підтримку своєю піснею. Під час виконання Civil War, яку випустили ще 1990 року, колектив на великому екрані показав наслідки російського повномасштабного вторгнення до України.