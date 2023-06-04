Джерело: Українська громада ОАЕ у Facebook.
Турне гурту розпочалося 3 червня у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Першою піснею була Civil War під яку продемонстрували палаючі будинки, знищені міста та руїни.
На великому екрані показали державний прапор з підписом “для людей України” і смайлами у формі сердець.
“Вночі в Абу-Дабі легендарні Guns N’ Roses розпочали свій світовий тур солдаутом і з піснею, присвяченою народу України. Дякуємо за підтримку, легенди!” – йдеться у підписі під відео.
У липні 2022 року фронтмен гурту Guns N’ Roses Аксел Роуз розкритикував президента Росії Володимира Путіна. Диктатора він назвав “черствою, брехливою, кровожерливою маленькою людиною”, а відбиття Україною російської агресії — “благородною і жахливою” справою.
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