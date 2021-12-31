Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував "Ощадбанк" на 503 552 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет з’ясував, що “Ощадбанк” був одноосібним банком-учасником проєкту та в його межах самостійно встановлював порядок і умови відкриття та ведення карткових рахунків.

З червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання “Картки киянина” обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток у мобільному банкінгу “Ощад 24/7” відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування.

Оскільки АТ “Ощадбанк” був єдиним банком-учасником проєкту, власники відповідних карток змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат.

“За ці два порушення на АТ “Ощадбанк” накладено штраф загальною сумою 503552 гривні”, – наголосили в комітеті.

АТ “Ощадбанк” не погоджується з рішенням АМКУ стосовно штрафу за зловживання монопольним становищем у веденні карткових рахунків користувачів муніципальних карток “Картка киянина”.

Банк зазначив, що посідає монопольне становище на ринку послуг з ведення цих рахунків у зв’язку з обставинами, які не залежать від банку: спершу активну участь у реалізації цього проєкту брав лише банк “Хрещатик”, який згодом ліквідували. “Ощадбанк” задля недопущення соціальної напруги був змушений перевипустити картки для клієнтів банку “Хрещатик”. Інші банки також мали та мають можливість долучитися до проєкту. Окрім того, для “Ощадбанку” цей проєкт є більше соціальним, аніж комерційним.

Оскаржувати чи ні рішення АМКУ “Ощадбанк” ухвалить після його отримання та детального вивчення.