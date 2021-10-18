МВФ завершив місію в Україні: претендуємо на перегляд програми і $700 млн 

Команда Міжнародного валютного фонду завершила місію в Україні, яка тривала близько місяця. Сторони досягли згоди щодо першого перегляду програми stand-by, що дозволить отримати 700 мільйонів доларів.

Про це повідомили у пресслужбі МВФ.

З 21 вересня по 18 жовтня тривали перемовини між представниками МВФ та влади України. Вони відбувалися в онлайновому форматі.

За підсумками сторони досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми stand-by. Ця угода є передумовою для першого перегляду програми співпраці, розрахованої на 18 місяців, та дозволяє МВФ розглянути продовження програми.

“Це відкриває шлях для розгляду першого перегляду угоди про резервне кредитування (SBA) і запиту про продовження програми Виконавчою радою МВФ. Завершення першого огляду дозволить виплатити близько 700 мільйонів доларів США. … Угода, а також запит влади про продовження програми до кінця червня 2022 року, мають бути схвалені Управлінням фонду і Виконавчою радою МВФ”, — йдеться в пресрелізі МВФ.

Співпраця з МВФ

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.