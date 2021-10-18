МВФ завершив місію в Україні: претендуємо на перегляд програми і $700 млн 

Про це повідомили у пресслужбі МВФ.
З 21 вересня по 18 жовтня тривали перемовини між представниками МВФ та влади України. Вони відбувалися в онлайновому форматі.
За підсумками сторони досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми stand-by. Ця угода є передумовою для першого перегляду програми співпраці, розрахованої на 18 місяців, та дозволяє МВФ розглянути продовження програми.
“Це відкриває шлях для розгляду першого перегляду угоди про резервне кредитування (SBA) і запиту про продовження програми Виконавчою радою МВФ. Завершення першого огляду дозволить виплатити близько 700 мільйонів доларів США. … Угода, а також запит влади про продовження програми до кінця червня 2022 року, мають бути схвалені Управлінням фонду і Виконавчою радою МВФ”, — йдеться в пресрелізі МВФ.
Співпраця з МВФ
Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.
Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.
В лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.
Голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року очікує отримати 2,2 млрд доларів трьома траншами.
В травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.
Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.
- 14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.