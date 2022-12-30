29 грудня, під час чергового масованого ракетного удару по Україні російське міноборони зробило заяву, що ракети "Калібр" у них "ніколи не закінчаться". Експерти Інституту вивчення війни пояснили, що стоїть за цими словами.

Про це йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, таким чином Росія намагалась відповісти Заходу, який наголошує на виснаженні запасів високоточного озброєння у росіян після низки масованих ударів по Україні.

В ISW нагадали, що раніше також робили заяву про виснаження російського арсеналу високоточної зброї, однак попри це, додали аналітики ймовірно, найближчим часом окупанти продовжуватимуть масштабно загрожувати українській критично важливій інфраструктурі та завдавати значних страждань українським цивільним особам.

Також нещодавно очільник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що у російських військ достатньо ракет для нанесення ще двох-трьох масштабних ударів.

“ISW оцінює, що російська кампанія зламати волю України шляхом масштабних ракетних ударів по критичній інфраструктурі провалиться, навіть якщо росіяни зможуть провести більше загороджувальних ударів, ніж прогнозував Буданов”, – наголосили аналітики.