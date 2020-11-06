Міським головою міста Буча Київської області знову став Анатолій Федорук. Політик заявив, що готовий співпрацювати з усіма партіями, які увійшли до складу міської ради.

Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.

За даними ЦВК, Федоруку віддали свій голос 8867 виборців, що становить 52,59%. Всього на цей пост балотувалося 9 кандидатів.

За результатами виборів, до міської ради Бучі увійшли 6 партій. Мер сподівається, що всі 34 депутати будуть націлені на розвиток населених пунктів Бучанської міської територіальної громади.

“Тепер ми маємо займатися буденними, але важливими справами, виходячи із запитів наших громадян та стратегії розвитку Бучанської громади – такою є позиція місцевого самоврядування”, – додав мер.