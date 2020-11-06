Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.
За даними ЦВК, Федоруку віддали свій голос 8867 виборців, що становить 52,59%. Всього на цей пост балотувалося 9 кандидатів.
За результатами виборів, до міської ради Бучі увійшли 6 партій. Мер сподівається, що всі 34 депутати будуть націлені на розвиток населених пунктів Бучанської міської територіальної громади.
“Тепер ми маємо займатися буденними, але важливими справами, виходячи із запитів наших громадян та стратегії розвитку Бучанської громади – такою є позиція місцевого самоврядування”, – додав мер.
- Віталій Кличко офіційно визнаний переможцем виборів мера Києва: за нього проголосували понад 50% виборців. У зв’язку з тим, що чинний мер столиці Кличко набирає понад 50% голосів, другого туру виборів у Києві не буде.
- Другий тур місцевих виборів відбудеться у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тисяч в 11 регіонах України. Причиною повторного голосування стало те, що жоден із кандидатів на пост міського голови не набрав 50% голосів виборців.