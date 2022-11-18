Український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко полишає Національний олімпійський комітет України через незгоду з результатами виборів нового складу комітету.

Про це він повідомив у Facebook.

“У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну, життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх”, — написав Андрій Шевченко.

Нещодавно на Генеральній асамблеї НОК обрали нових членів комітету. Шевченко увійшов до списку із 39 осіб, які сприяють розвитку спорту та став одним з віцепрезидентів.

Новим президентом Національного олімпійського комітету України став міністр молоді та спорту, кандидат у нардепи від партії “Слуга народу” на виборах 2019 року Вадим Гутцайт.

Водночас до списку членів від спортивних федерацій потрапили Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс. Зауважимо, що вони були членами проросійської “Партії регіонів”, а також забороненої в Україні “Опозиційної платформи – За життя”.