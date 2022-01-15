Українського наставника італійського футбольного клубу "Genoa" Андрія Шевченка звільнено з посади головного тренера. Команда подякувала тренеру та його помічникам за виконану роботу.

Відповідна публікація з’явилась у Тwitter футбольного клубу.

Під керівництвом Шевченка команда виграла лише один кубковий матч. 7 матчів закінчилися поразками, тричі підопічні Шевченка зіграли внічию.

В останньому матчі Шевченка на посаді наставника “Genoa” програла “Мілану” (1:3) у Кубку Італії.

Український спортсмен уклав угоду з власником ФК (Genoa) 7 листопада 2021 року і мав керувати клубом до 30 червня 2024 року.

Другим тренером був Мауро Тасотті, який допомагав фахівцю у збірній України протягом п’яти років.

Технічно асистували Андреа Адзалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні.

До цього призначення Андрій Шевченко був головним тренером збірної України з футболу з 2016 по 2021 роки.

Андрій Шевченко у якості гравця виступав за такі клуби як “Динамо Київ” (у 1994-1999 та 2009-2012 роках), “Мілан” (Італія, у 1999-2006 та 2008-2009 роках) та “Челсі” (Лондон, Велика Британія, у 2006-2009 роках).

Наразі він єдиний, хто отримував “Золотий м’яч” (найвища індивідуальна нагорода футболіста) за часи незалежної України.