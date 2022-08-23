Президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2". На його думку, не можна вести бізнес з країною-агресором, яка веде війну проти України.

Про це повідомили під час саміту Кримської платформи.

Анджей Дуда нагадав, що ПП-2 почав діяти після окупації Криму. Саме тому він вважає, що немає повороту до звичайного бізнесу та зв’язків з РФ, поки країна окуповує чужі території та веде агресивні бойові дії.

“Зміна політики на Заході – це не просто припинення “Північного потоку-2″, а також повна його ліквідація, демонтаж”, – зазначив Дуда.

Польській лідер прибув до України з офіційним візитом сьогодні. Його запросив президент Володимир Зеленський.

Під час візиту плануються двосторонні переговори президентів та делегацій стосовно ситуації в Україні. Лідери порушать питання військового, економічного, гуманітарного характеру. Ще обговорюватимуть двостороннє співробітництво.

Анджей Дуда прибув до країни напередодні Дня Незалежності. Він висловив захоплення та повагу до українського народу “за винятковий героїзм, з яким він захищає свою Батьківщину” та запевнив, що Польща надалі буде підтримувати українців.