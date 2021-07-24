Голлівудська акторка Анджеліна Джолі домоглася відсторонення приватного судді Джона Аудеркірка, який раніше виніс рішення на користь Бреда Пітта у справі про опіку над дітьми пари.

Про це, зокрема, інформують агентство Reuters та видання People.

Як відомо, в травні цього року актор Бред Пітт добився в суді спільної з колишньою дружиною Анджеліною Джолі опіки над їхніми дітьми.

Водночас Джолі подала апеляцію, в якій стверджувала, що суддя Аудеркірк недостатньо висвітлив свої ділові стосунки з адвокатами Пітта, а також відмовився заслухати їхніх неповнолітніх дітей.

“Суддя Аудеркірк відмовив пані Джолі в справедливому судовому розгляді, неправомірно виключивши її докази, що мають відношення до здоров’я, безпеки та добробуту дітей, – докази, які мають вирішальне значення для її аргументації”, – йшлося в заяві, поданій до окружного апеляційного суду Каліфорнії.

І суд підтримав позицію Джолі та виніс рішення про відсторонення судді Аудеркірка від справи.

У своїй постанові апеляційний суд зазначив, що Аудеркірк не розкрив своїх ділових відносин з адвокатами Пітта, що є “етичним порушенням”, яке може поставити під сумнів “здатність судді бути неупередженим”.

Представник Бреда Пітта вже заявив, що “фактичні докази”, які змусили суддю Аудеркірка винести рішення щодо опіки в травні 2021 року, не змінилися.

“Ми продовжимо робити те, що необхідно з юридичної точки зору, ґрунтуючись на цих докладних висновках про те, що краще для дітей”, – йдеться в заяві представника Пітта.

Як відомо, 57-річний Бред Пітт і 46-річна Анджеліна Джолі є батьками 19-річного Меддокса, 17-річного Пакса, 16-річної Захари, 15-річної Шайло і 12-річних близнюків Вів’єн та Нокса.

Біологічними дітьми пари є Шайло та близнюки. Інші були всиновлені.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт були однією з найвідоміших пар Голлівуду протягом 12 років. Вони познайомилися на зйомках фільму “Містер і місіс Сміт”, який вийшов на екрани у 2005 році.

Актори офіційно одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016-го, Джолі подала на розлучення, назвавши причиною “непримиренні розбіжності”.

Відтоді актори втягнуті в судову боротьбу за опіку над дітьми.