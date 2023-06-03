Джерело: Instagram Джолі

Акторка зазначила, що їх друг фотограф Джайлз Далі зараз перебуває в Україні. де зробив фото українських активістів та організацій.

“Національні ГО в Україні отримали лише 0,003% коштів, зібраних за кордоном. Ця модель має змінитися на більш пряму підтримку місцевих організацій. Це зміцнює громадянське суспільство, дає більше самовизначення місцевим громадам і гарантує, що всі кошти від пожертвувань спрямовуються на підтримку місцевої економіки”, — наголосила зірка.

Серед організацій, які потребують фінансування, Джолі відзначила:

“Марш жінок” — українська феміністична ініціатива, заснована Оленою Шевченко. Організація керує притулками для жінок і надає гуманітарну допомогу жінкам по всій Україні.

Команду “Help Ukraine”, яка евакуює людей каретами швидкої допомоги з передової та деокупованих територій. Вони проводять спеціалізовану евакуацію людей зі складними потребами, а також забезпечують онлайн-запис до лікарів і медичну допомогу для ізольованих громад.

ГАР – українська громадська організація з інвалідністю, яка підтримує людей із травмами хребта. Вони постачають високоякісні інвалідні візки та навчають, щоб допомогти людям із травмами спинного мозку відновити незалежність.

“Перейдіть за посиланнями в моїй біографії, щоб дізнатися більше”, – написала акторка.