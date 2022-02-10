Футболіст англійського клубу "Вест Хем Юнайтед" Курт Зума потрапив у скандал через відео, у якому він б'є свого кота. Спортсмена оштрафували та відсторонили від участі у матчах.

Про це повідомляє CNN.

Побиття тварини фільмував молодший брат спортсмена. На відео зображено, Зума штовхає свого кота, намагається його наздогнати й, поки тварину тримає брат, знову б’є. Повідомляється, що все почалося через розбиту вазу і зірваний світильник, які зачепив кіт.

Після публікації відео у соцмережах розпочався скандал – близько 160 тисяч людей підписали електронну петицію з вимогою покарати футболіста відповідно до англійського законодавства. Згодом Зума попросив пробачення перед фанатами, як і його головний тренер.

“Я хочу попросити пробачення за свої вчинки. Моя поведінка не має виправдань, про що я щиро шкодую. Я також хочу сказати, мені соромно перед всіма, кого засмутило відео. Хотів би запевнити всіх, що наші дві кішки цілком здорові. Їх любить і шанує вся наша родина. Така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться”, – заявив Курт Зума.

Після цього спортсмен встиг зіграти лише в одному матчі Прем’єр-ліги, проте під час гри його освистали вболівальники обох клубів, а спонсори були обурені рішенням тренера. Пізніше стосовно Зуми розпочали розслідування у поліції та Королівському товаристві запобігання жорстокості до тварин (RSPCA). А клуб оштрафував гравця на 250 тисяч фунтів. Гроші обіцяють віддати у зоозахисні фонди.

“Курт і клуб повністю співпрацюють зі слідством, і гравець охоче виконав кроки, зроблені на початковій стадії процесу, включаючи доставлення двох котів своєї сім’ї до RSPCA для оцінки. Курт дуже розкаявся і, як і всі в Клубі, повністю розуміє глибину почуттів, пов’язаних з інцидентом, і необхідність вжити заходів”, – заявили у Вест Хем Юнайтед.

Від співпраці з футболістом відмовилися декілька відомих брендів, а також благодійна організація Seed, що спеціалізується на захисті великих кішок.

“Захист тварин є пріоритетною темою для Seed, і ми не можемо потурати будь-якому поганому поводженню. Тому, попри його статус посла та його відданість служінню Seed ми, за взаємною згодою з Куртом Зумою, вирішили покласти край нашій співпраці”, – заявили в організації.