Відповідний документ хакери розмістили у Twitter.

У документі наголошується, що часті випадки гарного ставлення українців до полонених РФ “посилює у військових Збройних сил Російської Федерації відчуття безкарності та можливості легко уникнути необхідності віддавати свій воєнний борг” у війні Росії проти України.

Щоб налякати російських військових, вище керівництво наказало розробити та розповсюдити низку відеоматеріалів з демонстрацією “нелюдської поведінки військових Збройних сил України та націоналістичних формувань на території України”.

Також наказ включає створення графічних матеріалів з буцімто доказом використання підставних осіб, з якими в особах полонених російських військових проводять брифінги. Наголошується також на необхідність інформаційного супроводу в коментарях (російські ботоферми) з тезами про порушення Женевських конвенцій поводження з військовополоненими.

За контроль і виконання процесу відповідає керівництво Управління інформаційного протиборства та маскування Міністерства оборони Російської Федерації.

Фото: @YourAnonNews | Twitter

Про цей метод російської пропаганди 27 березня попереджав Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Він закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни та довіряти лише офіційним джерелам.

“Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права”, – зазначив Залужний.