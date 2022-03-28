Хакери з Anonymous оприлюднили документ міністерства оборони Росії, в якому йдеться про необхідність створення фейкових відео, на яких українські військові буцімто знущаються з російських полонених.

Відповідний документ хакери розмістили у Twitter.

У документі наголошується, що часті випадки гарного ставлення українців до полонених РФ “посилює у військових Збройних сил Російської Федерації відчуття безкарності та можливості легко уникнути необхідності віддавати свій воєнний борг” у війні Росії проти України.

Щоб налякати російських військових, вище керівництво наказало розробити та розповсюдити низку відеоматеріалів з демонстрацією “нелюдської поведінки військових Збройних сил України та націоналістичних формувань на території України”.

Також наказ включає створення графічних матеріалів з буцімто доказом використання підставних осіб, з якими в особах полонених російських військових проводять брифінги. Наголошується також на необхідність інформаційного супроводу в коментарях (російські ботоферми) з тезами про порушення Женевських конвенцій поводження з військовополоненими.

За контроль і виконання процесу відповідає керівництво Управління інформаційного протиборства та маскування Міністерства оборони Російської Федерації.

Про цей метод російської пропаганди 27 березня попереджав Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Він закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни та довіряти лише офіційним джерелам.

“Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права”, – зазначив Залужний.