П'ятий апеляційний адміністративний суд (5ААС) повідомив, що співробітники компаній, які мають у прізвищі апостроф, можуть зіткнутися з проблемами під час отримання грошей за е-лікарняними. Утім, інше відомство сповістило, що проблему вже розв'язали.

Про це суд повідомив на власній сторінці у Facebook.

Після впровадження електронного лікарняного, працівники, що мають апостроф у прізвищах, можуть зіткнутися з проблемою виплат за ними.

Проблема пов’язана з тим, що бази даних Пенсійного фонду та е-лікарняних медичних закладів містять один тип апострофа, а база даних Фонду соціального – інший тип апострофа, тому у відомстві не бачать у своїх системах даних щодо е-лікарняних.

У підсумку всі особи, у прізвищі яких є апостроф, фактично не зможуть користуватись е-лікарняними через відмову органів соцстраху приймати їх у роботодавців.

Ці обставини змусять таких осіб звертатися до сімейних лікарів щодо довідки, яка б підтверджувала правильність написання прізвища. Але проблема в тому, що це не входить до повноважень сімейних лікарів, тому вони можуть відмовити в цьому.

Утім, під публікацією суду відповіли представники Фонду соцстрахування, які пояснили, що проблема зі знаком апострофа була, однак розробники Фонду зі свого боку оперативно її виправили. Тож якщо помилка трапляється, то можливо, ще триває робота з боку ПФУ над цією проблемою.