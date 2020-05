Про це повідомляє CNET.

Додатком зацікавилися в 22 країнах. Також на нього звернули увагу чиновники таких штатів, як Північна Дакота, Алабама і Південна Кароліна.

Додаток буде збирати дані про контакти користувача, що спростить пошук нових інфікованих.

Творці програми зазначили, що оскільки у значної частини пацієнтів хвороба проходить без симптомів, не всі з них знають, що когось заразили. Тому застосунок дозволить відстежити можливі контакти інфікованого.

Застосунок Apple і Google працює через сигнали Bluetooth на пристроях, призначених для визначення того, з ким люди були в тісному контакті. Технологія буде повідомляти людей, якщо вони контактували з кимось, хто дав позитивний результат на COVID-19.

Apple і Google заявили, що програма не має доступу до особистих даних або даних про місцезнаходження, а програмне забезпечення включає суворі стандарти шифрування для захисту конфіденційності.

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy.

The #COVID19 Exposure Notification technology we built jointly with @Apple is now available to public health agencies in support of their contact tracing efforts. Our goal is to empower them with another tool to help combat the virus while protecting user privacy.

— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 20, 2020