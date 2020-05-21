Про це повідомляє CNET.

Додатком зацікавилися в 22 країнах. Також на нього звернули увагу чиновники таких штатів, як Північна Дакота, Алабама і Південна Кароліна.

Додаток буде збирати дані про контакти користувача, що спростить пошук нових інфікованих.

Творці програми зазначили, що оскільки у значної частини пацієнтів хвороба проходить без симптомів, не всі з них знають, що когось заразили. Тому застосунок дозволить відстежити можливі контакти інфікованого.

Застосунок Apple і Google працює через сигнали Bluetooth на пристроях, призначених для визначення того, з ким люди були в тісному контакті. Технологія буде повідомляти людей, якщо вони контактували з кимось, хто дав позитивний результат на COVID-19.

Apple і Google заявили, що програма не має доступу до особистих даних або даних про місцезнаходження, а програмне забезпечення включає суворі стандарти шифрування для захисту конфіденційності.

Apple і Google будуть передавати свою розробку в конкретні країни або штати, а займатися розробкою і впровадженням інструменту будуть держчиновники.

Щоб активувати застосунок, потрібно погодитися на його встановлення і розблокувати можливість відправляти запити, а також – запитувати дані про місцезнаходження.

Передача інструментів владі на місцях займе кілька тижнів.

  • Раніше компанії Apple та Google відкрили дані про мобільність своїх користувачів в різних країнах світу, але при цьому зазначають, що приватність людей не була порушена.
  • Європейська комісія заявила, що використання мобільних застосунків для виявлення ланцюжків інфікування коронавіруслм COVID-19 має бути добровільним.