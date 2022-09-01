Про це повідомило The New York Times.
Невелику частину останніх iPhone будуть виробляти в Індії.
Google частково перенесе виробництво до В’єтнаму. Йдеться про частину смартфонів Pixel.
До В’єтнаму також перенесли виробництво iPad. Популярні навушники AirPods переважно будуть виробляти у цій країні. Поки що компанія офіційно не коментувала інформацію.
Виробничі зміни пов’язані з геополітичною напруженістю. Іншою причиною стали збої у ланцюгу постачань, які спричинила, зокрема, пандемія COVID-19.
Зазначимо, що в Китаї продовжують зачиняти міста на карантин через спалахи коронавірусу. Bloomberg писало, що уряд ізолював мегаполіс Ченду, де проживає 21 мільйон людей, а до цього закривали Шанхай на два місяці.
“Інвестори панікують через потенційний великий вплив нових блокувань та спалахів COVID по всій країні”, – сказав трейдер Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co Цзя Чжен.
На Ченду припадає приблизно 1,7% ВВП Китаю. У місті вироблять багато електроніки та автомобілів, серед них такі як Toyota Motor Corp. та Volkswagen China, Intel Corp, Foxconn Technology Group. Остання компанія є найбільшим виробником iPhone та інших пристроїв Apple Inc.
Ще від 30 серпня закрили майже 4 млн осіб у провінції Хебей, яка оточує Пекін. Людям наказано залишатися вдома до кінця тижня.
- Сполучені Штати Америки ввели нові обмеження у торговельних відносинах з Росією та Китаєм. США запровадили обмеження на продаж деяких складних комп’ютерних чіпів.
- Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай імітує напади на кораблі Військово-морських сил США і прагне перешкодити іноземним силам прийти на допомогу Тайваню у разі розв’язання війни.