Відома американська компанія Apple планує тотальне оновлення камери iPhone, щоб забезпечити 10-кратне оптичне наближення без шкоди для якості зображення.

Про це повідомляє видання TheElec.

Цікаво, що для реалізації цієї ідеї Apple збирається закуповувати компоненти у Samsung. Наразі iPhone забезпечує лише 2,5-кратне оптичне збільшення.

Річ у тому, що закупівля деталей не буде здійснена напряму у Samsung. Перископічні камери для Apple постачатиме компанія LG, а вона своєю чергою буде проводити закупівлю лінз та інших компонентів у Samsung Electro-Mechanics. Така схема допоможе Apple зберегти ділові відносини з LG та уникнути юридичних проблем.

Apple планує розробку iPhone з перископічними камерами з 2022 року. Власники моделей лінійки iPhone 13 матимуть можливість вперше може записати відео у форматі 8K.