Про це повідомляє видання TheElec.
Цікаво, що для реалізації цієї ідеї Apple збирається закуповувати компоненти у Samsung. Наразі iPhone забезпечує лише 2,5-кратне оптичне збільшення.
Річ у тому, що закупівля деталей не буде здійснена напряму у Samsung. Перископічні камери для Apple постачатиме компанія LG, а вона своєю чергою буде проводити закупівлю лінз та інших компонентів у Samsung Electro-Mechanics. Така схема допоможе Apple зберегти ділові відносини з LG та уникнути юридичних проблем.
Apple планує розробку iPhone з перископічними камерами з 2022 року. Власники моделей лінійки iPhone 13 матимуть можливість вперше може записати відео у форматі 8K.
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