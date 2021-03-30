Covid-19 Україна

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Apple програла суд зі Swatch щодо права використання коронної фрази Джобса

Корпорація Apple програла суд проти швейцарського виробника годинників Swatch Group щодо права використання коронної фрази Стіва Джобса "One more thing" (Ще дещо).

Вівторок, 30 березня 2021, 17:58

Про це повідомляє видання Evening Standard з посиланням на постанову суду.

Кілька років тому Swatch офіційно подала заявку на реєстрацію фрази “One more thing”.

Водночас компанія Apple почала виступати з запереченнями, заявляючи, що цей вислів асоціюється з Apple вже понад 20 років.

Високий суд Лондона постановив, що рішення Swatch запатентувати фразу не можна вважати недобросовісними. Суддя зазначив, що “One more thing” до Джобса говорив детектив Коломбо з відомого телесеріалу.

В Apple же розцінили дії Swatch як спробу глузування або пародії.

Теги: Apple, Swatch, відео, Стів Джобс

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