Apple програла суд зі Swatch щодо права використання коронної фрази Джобса

Про це повідомляє видання Evening Standard з посиланням на постанову суду.
Кілька років тому Swatch офіційно подала заявку на реєстрацію фрази “One more thing”.
Водночас компанія Apple почала виступати з запереченнями, заявляючи, що цей вислів асоціюється з Apple вже понад 20 років.
Високий суд Лондона постановив, що рішення Swatch запатентувати фразу не можна вважати недобросовісними. Суддя зазначив, що “One more thing” до Джобса говорив детектив Коломбо з відомого телесеріалу.
В Apple же розцінили дії Swatch як спробу глузування або пародії.
- Нагадаємо, в кінці травня 2020 року в Україні було зареєстровано представницство Apple. Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.
- У липні компанія повідомила, що шукає головного бухгалтера для офісу в Києві.
- 11 березня стало відомо, що компанія Apple запустила на основному сайті український розділ.