Apple вилучила з продажу iPhone XR і 12 Pro

Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, вчора на великій осінній презентації Apple презентувала нову лінійку смартфонів iPhone 13. Як і торік, iPhone 13 буде представлений у двох версіях: “звичайна” з екраном 6,1 дюйма та mini з екраном 5,4 дюйма. Смартфони отримали багато оновлень та вдосконалень.
Наступного дня після презентації з офіційного інтернет-магазину Apple зникли iPhone 12 Pro і 12 Pro Max. Це відбувається щоразу, коли компанія випускає смартфони нового покоління. Однак ці моделі все ще можна придбати в роздрібних магазинах.
Також з продажу зняли iPhone XR.
Однак є й гарні новини – Apple знизила ціну на низку моделей. iPhone 11 тепер можна придбати від 499 доларів, iPhone 12 – від 599 доларів.
У продажу залишається iPhone SE за колишньою ціною в 399 доларів.
- Також Apple презентувала нові iPad та iPad mini. Про ціну і характеристики — за посиланням.