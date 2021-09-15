Apple вилучила з продажу iPhone XR і 12 Pro

Американська компанія Apple вилучила з каталогу свого інтернет-магазину моделі iPhone XR, 12 Pro і 12 Pro Max. Це традиційно сталося після презентації нової лінійки смартфонів.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, вчора на великій осінній презентації Apple презентувала нову лінійку смартфонів iPhone 13. Як і торік, iPhone 13 буде представлений у двох версіях: “звичайна” з екраном 6,1 дюйма та mini з екраном 5,4 дюйма. Смартфони отримали багато оновлень та вдосконалень.

Наступного дня після презентації з офіційного інтернет-магазину Apple зникли iPhone 12 Pro і 12 Pro Max. Це відбувається щоразу, коли компанія випускає смартфони нового покоління. Однак ці моделі все ще можна придбати в роздрібних магазинах.

Також з продажу зняли iPhone XR.

Однак є й гарні новини – Apple знизила ціну на низку моделей. iPhone 11 тепер можна придбати від 499 доларів, iPhone 12 – від 599 доларів.

У продажу залишається iPhone SE за колишньою ціною в 399 доларів.