Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 20 вересня, Apple оновила операційні системи на більшості своїх пристроїв.

Нова iOS 15 працюватиме на таких пристроях: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1-го та 2-го покоління), iPod touch (7-го покоління).

Задля того, щоб встановити нову ОС, треба перейти до відповідного пункту в розділі налаштувань “Основне”.

iOS 15 для смартфонів компанії не отримала значних оновлень, утім операційну систему було поліпшено і додано кілька нових функцій. Ось деякі з них.

FaceTime

Додано нову функцію SharePlay, яка дозволяє користувачам разом дивитися фільми та слухати музику, а також показувати свій екран співрозмовникам у FaceTime.

Співрозмовники бачитимуть один і той самий контент, однакові елементи управління.

В разі, якщо вони захочуть продовжити розмову під час прослуховування або перегляду, гучність відрегулюється автоматично.

Також з’явився новий режим “Сітка”, під час якого учасники дзвінка FaceTime відбиваються у фрагментах однакового розміру.

Крім цього, тепер можна запрошувати користувачів Windows або Android до розмови у FaceTime. Для цього можна використати спеціальне посилання на дзвінок.

Підвищення концентрації

З’явився новий режим “Фокусування” що дозволяє користувачеві зосередитися на роботі, відпочинку, водінні, читанні, грі чи іншій справі.

Користувач може налаштувати декілька режимів роботи телефону залежно від того, чим зайнятий. До прикладу, щоб вночі отримувати повідомлення тільки від найближчих людей. На роботі можна отримувати сповіщення тільки з обраних важливих додатків.

При цьому після вимкнення режиму “Фокусування” користувач отримає всі пропущенні сповіщення у вигляді компактного звіту.

В чатах статус користувача в обраних додатках для спілкування автоматично змінюватимуться, щоб інші знали, що сповіщення вимкнені, і мали змогу сповістити тільки про дійсно термінове повідомлення.

Оновлення Safari

Вбудований браузер зазнав редизайну. Рядок браузера опустили вниз (за бажанням можна повернути нагору), а шапка браузера тепер забарвлюється в колір відкритого сайту.

Мініатюри вкладок тепер відбиваються як обкладинках книг в iBooks і можуть бути об’єднані в групи.

Крім цього, браузер отримав підтримку розширень з App Store і навчився виявляти трекери даних, з якими користувач стикається в мережі.

Нові “Спогади”

Тепер нейромережі здатні не тільки групувати фото за локацією або темою, але й обирати під настрій музику з Apple Music.

Розпізнавання тексту на фото

З’явилася функція розпізнавання тексту на зображеннях. Увімкнути її можна у відповідному розділі “Мова і регіон” в налаштуваннях.

Після увімкнення функції смартфон бачитиме текст і через додаток камери, і через галерею, і через зображення в Safari. Функція об’єднана з перекладачем.

Крім цього, якщо розпізнано номер телефону чи поштову адресу — смартфон запропонує зателефонувати або надіслати листа.

Siri

Нагадаємо, у 2019 році на Apple подали в суд Каліфорнії (США) за прослуховування підрядниками компанії команд, які власники пристроїв давали голосовому помічнику Siri. Згодом в iOS з’явилася опція, яка дає змогу користувачам iPhone та iPad видаляти історію розмов з голосовим помічником Siri.

Тепер цю проблему розв’язано остаточно. Записи запитів користувачів через голосового помічника Siri нікуди не відправляються. Вони розпізнаються безпосередньо на пристрої і це відбувається швидше, ніж раніше.

Системний пошук

Оновлений системний пошук Spotlight тепер вміє шукати текст на знімках, а також посилання і файли, які користувач отримав через iMessage.

Захист даних

У розділі “Конфіденційність” тепер можна увімкнути відстеження всіх дій додатків і побачити, до чого вони часто звертаються і якими даними діляться.

У такий спосіб iOS 15 надає кращу видимість того, як програми отримують доступ до ваших даних, і допомагає захиститися від небажаного збору даних.

Здоров’я

Було оновлено програму Health. Тепер є нові способи обміну даними зі близькими та медичними працівниками.

Детальніше ознайомитися з усіма нововведенням iOS 15 можна на сайті Apple.