Про це повідомляє видання Financial Times.

Apple нарощує зусилля зі створення власного пошукового сервісу на тлі побоювань з приводу співпраці з компанією Google, проти якої в США відкрили антимонопольну справу.

Так, у Мін’юсті США заявили, що компанія Google платила виробникам мобільних телефонів (таким як Apple, LG, Motorola і Samsung), операторам зв’язку та інтернет-браузерів (наприклад, таким як Safari американської Apple Inc., Mozilla і Opera) за установку Google як пошукової системи за замовчуванням.

Як зазначає FT, остання версія операційної системи Apple iOS 14 вже дозволяє виконувати деякі пошукові запити без використання Google.

У статті вказано, що хоча Apple зазвичай тримає в таємниці свої плани, нова функція свідчить про те, що компанія працює над створенням альтернативної Google пошукової системи.

Фото: ft.com

Так, 2,5 роки тому Apple найняла на роботу Джона Джаннандреа, який до цього очолював у Google пошуковий департамент. Його найняли нібито для розвитку технологій штучного інтелекту та віртуального помічника Siri. Але у Джаннандреа є також великий досвід роботи з найпопулярнішою в світі пошуковою системою – Google.

На думку Білла Кофрана, який раніше обіймав посаду віце-президента Google з досліджень, у Apple є кваліфіковані співробітники, які здатні створити новий пошуковик.

Згідно із частими оголошеннями Apple про вакансії розробників пошукових систем, нові співробітники займатимуться “розробкою і реалізацією архітектури інноваційної пошукової технології” компанії.

Експерти також помітили зростання активності пошукового робота Applebot, який використовується для створення баз даних пошукових систем.

Як наголошується в статті FT, створення справжнього конкурента пошуковій системі Google може зайняти роки. Однак Apple може дозволити собі довгострокові інвестиції, з огляду на те, що прибуток компанії цього року має перевищити $55 млрд, а грошові резерви складуть $81 млрд.

Apple завжди прагнула контролювати найбільш важливі компоненти своєї продукції (від чіпів, які використовуються в iPhone, до навушників AirPods і розумних годинників AppleWatch), інтеграцію обладнання та програмного забезпечення.

Однак Google понад 10 років є пошуковиком за замовчуванням на пристроях Apple.

На тлі антимонопольної справи проти Google у виробника iPhone з’явився стимул змінити ситуацію.

За словами Шаріс Поузен із юридичної фірми Clifford Chance, Мін’юст США може вимагати розірвання ексклюзивної угоди Apple і Google (йдеться про встановлення пошуковика за замовчуванням).

Варто відзначити, що Apple є однією з небагатьох компаній, яка може самостійно проводити індексацію в пошукових системах. Більшість альтернативних Google пошуковиків, включаючи DuckDuckGo і Neeva, використовують індекс пошукової системи Microsoft Corp. Bing.

Однак деякі аналітики сумніваються в перспективах створення повноцінного нового пошуковика від Apple. Наприклад, професор бізнес-школи Колумбійського університету Ден Ван вважає, що Apple буде “вкрай складно” наздогнати Google.

“Google щохвилини обробляє сотні мільйонів пошукових запитів від користувачів з усього світу. Це величезна перевага, коли справа стосується даних”, – наголосив він.

В Apple відмовилися дати коментарі журналістам з цього приводу.

  • Раніше Міністерство юстиції США спільно з генпрокурорами 11 штатів подало позовну заяву проти компанії Google (що належить холдингу Alphabet Inc.) за порушення антимонопольного законодавства на ринку інтернет-пошуку і реклами.
  • Антимонопольний комітет Італії почав розслідування проти американської корпорації Google. Італійська сторона звинувачує компанію у зловживанні монопольним становищем на ринку інтернет-реклами.