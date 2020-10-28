Про це повідомляє видання Financial Times.

Apple нарощує зусилля зі створення власного пошукового сервісу на тлі побоювань з приводу співпраці з компанією Google, проти якої в США відкрили антимонопольну справу.

Так, у Мін’юсті США заявили, що компанія Google платила виробникам мобільних телефонів (таким як Apple, LG, Motorola і Samsung), операторам зв’язку та інтернет-браузерів (наприклад, таким як Safari американської Apple Inc., Mozilla і Opera) за установку Google як пошукової системи за замовчуванням.

Як зазначає FT, остання версія операційної системи Apple iOS 14 вже дозволяє виконувати деякі пошукові запити без використання Google.

У статті вказано, що хоча Apple зазвичай тримає в таємниці свої плани, нова функція свідчить про те, що компанія працює над створенням альтернативної Google пошукової системи.

Так, 2,5 роки тому Apple найняла на роботу Джона Джаннандреа, який до цього очолював у Google пошуковий департамент. Його найняли нібито для розвитку технологій штучного інтелекту та віртуального помічника Siri. Але у Джаннандреа є також великий досвід роботи з найпопулярнішою в світі пошуковою системою – Google.

На думку Білла Кофрана, який раніше обіймав посаду віце-президента Google з досліджень, у Apple є кваліфіковані співробітники, які здатні створити новий пошуковик.

Згідно із частими оголошеннями Apple про вакансії розробників пошукових систем, нові співробітники займатимуться “розробкою і реалізацією архітектури інноваційної пошукової технології” компанії.

Експерти також помітили зростання активності пошукового робота Applebot, який використовується для створення баз даних пошукових систем.

Як наголошується в статті FT, створення справжнього конкурента пошуковій системі Google може зайняти роки. Однак Apple може дозволити собі довгострокові інвестиції, з огляду на те, що прибуток компанії цього року має перевищити $55 млрд, а грошові резерви складуть $81 млрд.

Apple завжди прагнула контролювати найбільш важливі компоненти своєї продукції (від чіпів, які використовуються в iPhone, до навушників AirPods і розумних годинників AppleWatch), інтеграцію обладнання та програмного забезпечення.

Однак Google понад 10 років є пошуковиком за замовчуванням на пристроях Apple. На тлі антимонопольної справи проти Google у виробника iPhone з’явився стимул змінити ситуацію.

За словами Шаріс Поузен із юридичної фірми Clifford Chance, Мін’юст США може вимагати розірвання ексклюзивної угоди Apple і Google (йдеться про встановлення пошуковика за замовчуванням).

Варто відзначити, що Apple є однією з небагатьох компаній, яка може самостійно проводити індексацію в пошукових системах. Більшість альтернативних Google пошуковиків, включаючи DuckDuckGo і Neeva, використовують індекс пошукової системи Microsoft Corp. Bing.

Однак деякі аналітики сумніваються в перспективах створення повноцінного нового пошуковика від Apple. Наприклад, професор бізнес-школи Колумбійського університету Ден Ван вважає, що Apple буде “вкрай складно” наздогнати Google.

“Google щохвилини обробляє сотні мільйонів пошукових запитів від користувачів з усього світу. Це величезна перевага, коли справа стосується даних”, – наголосив він.

В Apple відмовилися дати коментарі журналістам з цього приводу.