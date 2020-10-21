Міністерство юстиції США спільно з генпрокурорами 11 штатів подало позовну заяву проти компанії Google (що належить холдингу Alphabet Inc.) за порушення антимонопольного законодавства на ринку інтернет-пошуку і реклами.

Про це поінформували в пресслужбі міністерства.

Позов був поданий до окружного суду округу Колумбія. Позивачами також виступили генеральні прокурори штатів Арканзас, Флорида, Джорджія, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Південна Кароліна і Техас.

Як зазначає американський телеканал CNN, це найбільша антимонопольна справа проти технологічної компанії за більш ніж два десятиліття.

Мін’юст звинувачує Google в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів на ринок онлайн-пошуку і пошукової реклами.

Зокрема, в міністерстві стверджують, що компанія платила виробникам мобільних телефонів (таким як Apple, LG, Motorola і Samsung), операторам зв’язку й інтернет-браузерів (наприклад, таким як Safari американської Apple Inc., Mozilla і Opera) за установку Google як пошукової системи за замовчуванням.

Також зазначається, що компанія укладала “ексклюзивні угоди”, які забороняють попереднє встановленні пошуковиків-конкурентів. За даними міністерства, Google також “змушувала” встановлювати свої пошукові застосунки “в кращих місцях на мобільних пристроях” і робити їх недоступними для видалення.

“Як одна з найбагатших компаній на планеті з ринковою вартістю в 1 трильйон доларів, Google є монополістом у Мережі для мільярдів користувачів і незліченних рекламодавців по всьому світу. Протягом багатьох років на Google припадало майже 90% всіх пошукових запитів у США, компанія використовувала антиконкурентну тактику для збереження і розширення свого монопольного становища в сфері пошуку та пошукової реклами”, – йдеться в повідомленні міністерства.

У позові стверджується, що антиконкурентна діяльність Google згубно позначилася на конкуренції і споживачах. Так, інші пошукові системи не могли отримати достатню кількість запитів, щоб конкурувати з Google, споживачі стикалися з обмеженим вибором, а рекламодавці – із завищеними цінами.

У компанії Google вже відреагували на позов, назвавши його “глибоко помилковим”.

“Позов міністерства юстиції глибоко помилковий. Люди використовують Google тому, що хочуть, а не тому, що їх примушують до цього або тому, що вони не можуть знайти альтернативи”, – наголосили в компанії.

В Google наполягають, що позов “заснований на сумнівних антимонопольних аргументах”, які “жодним чином не допоможуть споживачам”.

“Навпаки, це штучно підтримає пошукові альтернативи більш низької якості, підвищить ціни на телефони і ускладнить доступ людей до пошукових сервісів, які вони хочуть використовувати”, – йдеться в заяві.

У Google наголошують, що практика оплати за те, щоб стати пошуковою системою за замовчуванням на смартфонах (наприклад, таких як Apple), “нічим не відрізняється” від дій інших компаній із просування своїх продуктів.

“Ми впевнені, що суд вирішить, що цей позов не відповідає ні фактами, ні закону”, – заявили в компанії.

Розслідування мін’юсту США щодо Google тривало більше року і проходило на тлі перевірки декількох великих технологічних компаній країни.

Якщо Google програє справу, від компанії можуть вимагати провести реорганізацію бізнесу (відповідно до рішення суду).