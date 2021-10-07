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Apple запровадила нове правило для застосунків в App Store

Американська компанія Apple оголосила про запровадження нового правила для застосунків в App Store. З 31 січня 2022 року не публікуватиме програми, в яких немає функції видалення облікового запису.

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:35

Про це йдеться на сайті Apple.

Зазначається, що усі застосунки в App Store повинні надавати користувачам більше контролю над особистими даними, дозволяючи видаляти створені облікові записи.

З 31 січня 2022 року всі сервіси, які хочуть з’явитися App Store, повинні надавати можливість не лише створити акаунт, але й видалити його. В іншому разі програма не з’явиться в магазині.

Також Apple рекомендує користувачам завжди ознайомлюватися з правилами кожного застосунку та переліком дозволів, які він запитує.

Нагадаємо, що раніше дослідники провели безконтактний платіж Visa на суму 1000 фунтів стерлінгів з заблокованого iPhone, використовуючи функцію Apple Pay. Apple заявила, що це “проблема з системою Visa”.

У Visa заявили, що платежі безпечні, а атаки такого типу недоцільні поза дослідницькою лабораторією.

Теги: Apple Store, Apple, застосунки

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