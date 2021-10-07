Apple запровадила нове правило для застосунків в App Store

Про це йдеться на сайті Apple.
Зазначається, що усі застосунки в App Store повинні надавати користувачам більше контролю над особистими даними, дозволяючи видаляти створені облікові записи.
З 31 січня 2022 року всі сервіси, які хочуть з’явитися App Store, повинні надавати можливість не лише створити акаунт, але й видалити його. В іншому разі програма не з’явиться в магазині.
Також Apple рекомендує користувачам завжди ознайомлюватися з правилами кожного застосунку та переліком дозволів, які він запитує.
Нагадаємо, що раніше дослідники провели безконтактний платіж Visa на суму 1000 фунтів стерлінгів з заблокованого iPhone, використовуючи функцію Apple Pay. Apple заявила, що це “проблема з системою Visa”.
У Visa заявили, що платежі безпечні, а атаки такого типу недоцільні поза дослідницькою лабораторією.
- Компанія Apple оновила своє програмне забезпечення для iPhone, щоб усунути критичну вразливість, яку було використано для шпигунства за саудівським активістом.