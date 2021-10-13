Арахамія двічі під час локдауну літав до Відня бортом зі структури Фірташа

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія двічі за останній рік літав до Відня літаком, який належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

За його інформацією, Давид Арахамія з дружиною двічі за пів року літав до Відня. Перельоти здійснювалися приватним літаком, що належить структурам Дмитра Фірташа — українського олігарха, щодо якого було запроваджено санкції. Варто додати, що подорожі відбулись тоді, коли авіасполучення з Австрією було призупинено через пандемію.

Арахамія підтвердив, що здійснював відповідні перельоти. Утім він переконує, що про зв’язок із Фірташем дізнався постфактум.

“Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа. І зданий у якусь велику авіакомпанію, у якої кількість бортів нараховує кілька сотень. Тому це як Uber викликати. Ви не розумієте, яким літаком полетите”, — заявив Арахамія.

Політик наголосив, що ці перельоти не були пов’язані з його політичною діяльністю. Водночас називати мету цих подорожей він не став.

“Тоді був COVID, локдаун. По-іншому не політати. Я не дуже люблю літати приватними бортами, тому що це елементарно дуже дорого. Навіть для мене, хоча я доволі заможна людина”, — прокоментував він. “Причина в мене реально поважна. Не хочу на всю країну. Це медична причина, так скажу”, — додав він.

Арахамія в розмові з журналістом підтвердив, що оплачував ці подорожі самостійно. Водночас формально послуги оплачувала його дружина, тож інформації немає в декларації.

“Формально сплачує дружина. Чому? Тому що якщо я зараз в декларації оплачую переліт, маю подати повідомлення до НАЗК і вся країна потім у всіх новинах пише: Арахамія кудись полетів. Це неправильно… Тому що в результаті отримуєш весь час негатив на рівному місці”, — пояснив Арахамія.