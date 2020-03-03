Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія має намір переконати колегу по фракції Максима Бужанського, щоб він відкликав законопроєкт №3084, яким пропонується дозволити виступати в Парламенті російською мовою.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Нагадаємо, народні депутати Максим Бужанський і Олег Волошин подали проєкт закону про зміни до регламенту парламенту для “захисту російської мови”.

Парламентарії скаржаться, що в регламенті Верховної Ради мовою роботи встановлено українську мову.

“Тобто, в регламенті Верховної Ради України не реалізовані конституційні гарантії й норми про вільний розвиток, використання й захист російської, інших мов національних меншин України”, – написано в пояснювальній записці.

Бужанський і Волошин заявляють, що “російськомовні громадяни, серед яких і нардепи, мають такі ж права, як і україномовні, і платять податки”.

Депутати пропонують дозволити проводити виступу у Верховній Раді російською мовою.

“Буду розмовляти з Бужанським, щоб він відкликав цю ініціативу. Я вважаю, що це вкрай неправильна форма”, – заявив Арахамія.