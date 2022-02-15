Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив провідні американські видання у розповсюдженні "відвертих фейків" щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Він назвав публікації у CNN, Bloomberg та WSJ гіршими за пропаганду на російському ТБ.

Про це Давид Арахамія розповів в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу”.

За словами народного депутата, вже через декілька тижнів “фаза паніки зникне” і тоді потрібно розпочати детальний аналіз ЗМІ США, які публікували інформацію про ситуацію в Україні.

“Потрібно проаналізувати, яким чином провідні ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва та Соловйов. Ці відверті фейки в CNN, Bloomberg та WSJ… Це все нам потрібно вивчити, тому що це є елементами гібридної війни”, – зауважив Арахамія.

Він додав, що “ця істерія” американських ЗМІ коштує Україні 2-3 мільярди доларів щомісяця, а позичати гроші на закордонних ринках влада не може, тому що там шалені ставки.

Арахамія також розповів, що кожного українська економіка кожного дня втрачає шалені кошти через новини про можливе вторгнення Росії. До прикладу, якщо якесь іноземне посольство розповідає про переїзд з Києва до Львова, то ця новина коштує економіці України кілька сотень мільйонів доларів, поскаржився нардеп.

За словами “слуги”, сьогодні світові лідери намагаються укласти новий “договір колективної безпеки”, а Україна у цій ситуації стала майданчиком для переговорів.