Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що дані американської розвідки щодо можливого вторгнення Росії до України публікуються з метою зірвати військові плани Кремля.

Про це Джейк Салліван розповів в ефірі американського телеканалу CNN.

Салліван розповів, що згідно з даними розвідки російське вторгнення в Україну може розпочатись вже наступного тижня, до завершення Зимової Олімпіади у Пекіні. Проте американський чиновник сподівається, що завдяки перемовинам плани Москви будуть змінені.

“Ми не в змозі точно назвати дату, але ми вже деякий час говоримо, що вторгнення Росії в Україну може розпочатись у будь-який день. З огляду на те, як Росія нарощує сили та які маневри проводить, військові дії розпочнуться дуже скоро. Ми готові продовжувати дипломатичний шлях, але можемо дати і рішучу відповідь Росії, якщо вона продовжить ескалацію”, – зазначив Салліван.

За даними США Росія зосередила біля кордону України понад 100 000 військових. З них тисяча була додана цього тижня. На тлі загострення ситуації Вашингтон наказав провести евакуацію більшості своїх співробітників із посольства в Україні.

Занепокоєння стало ще більшим після того, як постійна представниця США в Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд відмовилась від поїздки до Ліберії, щоб зосередитись на питанні України.

Про можливе вторгнення говорять і у Пентагоні. Зокрема речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Росія може розпочати вторгнення у будь-який момент.

“Те, що ми сьогодні спостерігаємо і за даними нашої розвідки, ситуація наближається для певної можливості для Путіна”, – розповів Кірбі в ефірі Fox News.

11 лютого Джейк Салліван розповідав, що вторгнення РФ до України може розпочатись із повітряного бомбардування, яке може привести до жертв серед мирних мешканців. У сьогоднішньому інтерв’ю CNN радник Байдена підтвердив свої слова.

Водночас Джейк Салліван відмовився відповідати на питання про те, чи вважає ймовірним, що президент РФ Володимир Путін віддасть наказ військовим вдертися в України. Він лише зауважив, що кількість військових РФ біля кордону Україну зростає.

“Я не можу щось передбачати. Але я можу переконати, що ми готові. Ми готові негайно та рішуче, разом із нашими союзниками, реагувати, якщо Росія почне рухатись вперед. Ми будемо захищати територію НАТО, ми змусимо Росію платити та вийдемо з цього сильнішими, рішучішими, цілеспрямованішими, аніж 30 років тому. І Росія понесе значну стратегічну ціну за військову агресію”, – додав Салліван.

У випадку, якщо РФ справді наважиться на вторгнення в Україну, то приводом для цього може стати операція під фальшивим прапором, зауважив радник Джо Байдена.

“У нас є інформація, яку ми зібрали за допомогою розвідувальних даних, яка вказує на те, що це активно планується, і це говорять не тільки Сполучені Штати”, — сказав Салліван.

За його словами, така ж інформація є у НАТО, тому світ повинен розуміти, що Росія може навмисне інсценувати якусь ситуацію, щоб виправдати своє вторгнення.

Після того, як Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що США нагнітають паніку в Україні, Салліван наголошував на тому, що потрібно бити на сполох. Він додав, що США публікують дані розвідки не для того, щоб розпочати війну в Україні, а для того, щоб її не було.