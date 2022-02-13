Про це Джейк Салліван розповів в ефірі американського телеканалу CNN.
Салліван розповів, що згідно з даними розвідки російське вторгнення в Україну може розпочатись вже наступного тижня, до завершення Зимової Олімпіади у Пекіні. Проте американський чиновник сподівається, що завдяки перемовинам плани Москви будуть змінені.
“Ми не в змозі точно назвати дату, але ми вже деякий час говоримо, що вторгнення Росії в Україну може розпочатись у будь-який день. З огляду на те, як Росія нарощує сили та які маневри проводить, військові дії розпочнуться дуже скоро. Ми готові продовжувати дипломатичний шлях, але можемо дати і рішучу відповідь Росії, якщо вона продовжить ескалацію”, – зазначив Салліван.
За даними США Росія зосередила біля кордону України понад 100 000 військових. З них тисяча була додана цього тижня. На тлі загострення ситуації Вашингтон наказав провести евакуацію більшості своїх співробітників із посольства в Україні.
Занепокоєння стало ще більшим після того, як постійна представниця США в Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд відмовилась від поїздки до Ліберії, щоб зосередитись на питанні України.
Про можливе вторгнення говорять і у Пентагоні. Зокрема речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Росія може розпочати вторгнення у будь-який момент.
“Те, що ми сьогодні спостерігаємо і за даними нашої розвідки, ситуація наближається для певної можливості для Путіна”, – розповів Кірбі в ефірі Fox News.
11 лютого Джейк Салліван розповідав, що вторгнення РФ до України може розпочатись із повітряного бомбардування, яке може привести до жертв серед мирних мешканців. У сьогоднішньому інтерв’ю CNN радник Байдена підтвердив свої слова.
Водночас Джейк Салліван відмовився відповідати на питання про те, чи вважає ймовірним, що президент РФ Володимир Путін віддасть наказ військовим вдертися в України. Він лише зауважив, що кількість військових РФ біля кордону Україну зростає.
“Я не можу щось передбачати. Але я можу переконати, що ми готові. Ми готові негайно та рішуче, разом із нашими союзниками, реагувати, якщо Росія почне рухатись вперед. Ми будемо захищати територію НАТО, ми змусимо Росію платити та вийдемо з цього сильнішими, рішучішими, цілеспрямованішими, аніж 30 років тому. І Росія понесе значну стратегічну ціну за військову агресію”, – додав Салліван.
У випадку, якщо РФ справді наважиться на вторгнення в Україну, то приводом для цього може стати операція під фальшивим прапором, зауважив радник Джо Байдена.
“У нас є інформація, яку ми зібрали за допомогою розвідувальних даних, яка вказує на те, що це активно планується, і це говорять не тільки Сполучені Штати”, — сказав Салліван.
За його словами, така ж інформація є у НАТО, тому світ повинен розуміти, що Росія може навмисне інсценувати якусь ситуацію, щоб виправдати своє вторгнення.
Після того, як Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що США нагнітають паніку в Україні, Салліван наголошував на тому, що потрібно бити на сполох. Він додав, що США публікують дані розвідки не для того, щоб розпочати війну в Україні, а для того, щоб її не було.
“Ми не дозволимо Росії зробити сюрприз – звинуватити в чомусь Україну чи світ. Ми ділимось інформацією наскільки це можливо. Це те, що ми робимо і те, що подовжимо робити”, – резюмував Салліван.
- Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна знаходиться у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв.
- Раніше президент США Джо Байден і російський президент Володимир Путін обговорили безпекову ситуацію у Європі та нарощування військ РФ на кордонах України.
- Також у Росії піддали критиці західні країни та ЗМІ через поширення “великомасштабної дезінформаційної кампанії” щодо можливого російського вторгнення в Україну, заявивши, що Захід робить це “задля відвернення уваги від власних агресивних дій”.
- Окрім цього, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського негайно скликати Раду національної безпеки та оборони за участі лідерів парламентських фракцій, а також зібрати позачергове засідання парламенту із керівництвом безпекового блоку.