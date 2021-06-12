Про це йдеться у матеріалі #Букв “Про що наговорили у “Праві на владу”: фактчекінг”.
Відповідну заяву Арестович днями зробив в етері політичного ток-шоу “Право на владу”, котре було показано на телеканалі “1+1”.
Арестович стверджував, що до 2016 року стосовно затриманих учасників російсько-окупаційних військ не складалося навіть “опитувальних листків”.
“До 2016 року жоден з полонених – “сепарів” або росіян – навіть “опитувальні листки” не складалися. З ними не вели роботу. Їх обмінювали без жодних оперативних дій щодо них. Оперативні дії почалися, “опитувальні листки” десь восени 2016 року, а справжнє розроблення СБУ почалося аж у 2017 році”, – заявив Арестович.
Однак варто зазначити, що навіть у справі кіборга Андрія Гречанова (“Рахман”), якій була присвячена програма, обмін відбувся після засудження російського майора Володимира Старкова (відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України) та його наступного помилування указом президента України Петра Порошенка.
Після цього в обмін на Старкова був звільнений з полону окупантів Андрій Гречанов (позивний “Рахман”), який брав участь в обороні Донецького аеропорту.
Тобто був проведений повний спектр необхідних процесуальних дій з їх документальною фіксацією, починаючи від затримання Старкова українськими військовими, внесення відомостей до ЄРДР, судового процесу, до підписання указу про його помилування. І все це саме по собі спростовує заяву Олексія Арестовича, оскільки зазначені події відбулися у 2015 році.
Окрім того, процес обміну полоненими передбачає щонайменше складання списків осіб, яких планується обміняти. Це своєю чергою означає потребу в створенні та зберіганні даних стосовно затриманих учасників російсько-окупаційних військ.
Відтак, фактично, заява Олексія Арестовича є абсурдною.
(На відео – з 2:28:23)
Як відомо, журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР”. З ролика журналістів випливало, що процес звільнення “Рахмана” та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.
Сам Андрій Гречанов (позивний “Рахман”), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що “плівки Медведчука” свідчать про затягування процесу його обміну. Гречанов переконаний, що якби п’ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін не відбувся б.
- Обмін відбувся 30 листопада 2015 року. Цьому передувало помилування Порошенком засудженого до 14 років ув’язнення російського військового Старкова.
- На початку червня цього року Петра Порошенка викликали як свідка у справі про держзраду Віктора Медведчука. Після допиту він зазначив, що походження так званих “плівок Медведчука” викликає запитання навіть у слідчих.