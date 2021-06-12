Речник української делегації в Тристоронній контактній групі й радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до 2016 року полонених-росіян начебто "обмінювали без жодних оперативних дій". Однак це твердження не відповідає дійсності.

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Про що наговорили у “Праві на владу”: фактчекінг”.

Відповідну заяву Арестович днями зробив в етері політичного ток-шоу “Право на владу”, котре було показано на телеканалі “1+1”.

Арестович стверджував, що до 2016 року стосовно затриманих учасників російсько-окупаційних військ не складалося навіть “опитувальних листків”.

“До 2016 року жоден з полонених – “сепарів” або росіян – навіть “опитувальні листки” не складалися. З ними не вели роботу. Їх обмінювали без жодних оперативних дій щодо них. Оперативні дії почалися, “опитувальні листки” десь восени 2016 року, а справжнє розроблення СБУ почалося аж у 2017 році”, – заявив Арестович.

Однак варто зазначити, що навіть у справі кіборга Андрія Гречанова (“Рахман”), якій була присвячена програма, обмін відбувся після засудження російського майора Володимира Старкова (відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України) та його наступного помилування указом президента України Петра Порошенка.

Після цього в обмін на Старкова був звільнений з полону окупантів Андрій Гречанов (позивний “Рахман”), який брав участь в обороні Донецького аеропорту.

Тобто був проведений повний спектр необхідних процесуальних дій з їх документальною фіксацією, починаючи від затримання Старкова українськими військовими, внесення відомостей до ЄРДР, судового процесу, до підписання указу про його помилування. І все це саме по собі спростовує заяву Олексія Арестовича, оскільки зазначені події відбулися у 2015 році.

Окрім того, процес обміну полоненими передбачає щонайменше складання списків осіб, яких планується обміняти. Це своєю чергою означає потребу в створенні та зберіганні даних стосовно затриманих учасників російсько-окупаційних військ.

Відтак, фактично, заява Олексія Арестовича є абсурдною.

(На відео – з 2:28:23)

Як відомо, журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР”. З ролика журналістів випливало, що процес звільнення “Рахмана” та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.

Сам Андрій Гречанов (позивний “Рахман”), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що “плівки Медведчука” свідчать про затягування процесу його обміну. Гречанов переконаний, що якби п’ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін не відбувся б.