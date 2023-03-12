Про це сповіщає BBC.
Як повідомляється, санкції стосуються окупаційних суддів у Криму та компаній, причетних до будівництва Керченського мосту, рішення про які РНБО ухвалила ще 30 грудня. Крім того, до цього списку Зеленський додав ще один, із новими фізичними та юридичними особами.
Зазначено, що до одного санкційного списку потрапили 23 російських підприємства. Разом з тим санкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та шістьох його працівників. Пояснюється, що бюро розробляло проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі.
Да того ж у санкційний список потрапив і відомий російський дизайнер та блогер Артемій Лебедєв. Він має власну дизайнерську студію у Києві, що розробила логотип Одеси, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. Нашолошено, що дизайнеру з 2017 року заборонено в’їзд до України через незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого Криму.
Також додається, що Зеленський ввів санкції проти кіпрської офшорної компанії BISCONE LIMITED, якій належать 5,6% акцій держпідприємства “Турбоатом”. Її фактичний власник, російський мільярдер Олексій Мордашов, перебуває під санкціями з 2016 року.
Крім того, під санкціями опинився і представник президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.
- Європейський Союз планує попросити треті країни – де спостерігається сплеск імпорту передових технологій та інших товарів з ЄС , які Росія може використовувати у військових цілях в Україні – посилити моніторинг торгівлі.
- За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.