Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дії санкцій РНБО проти росіян та російських компаній, а також австрійського архітектурного бюро.

Про це сповіщає BBC.

Як повідомляється, санкції стосуються окупаційних суддів у Криму та компаній, причетних до будівництва Керченського мосту, рішення про які РНБО ухвалила ще 30 грудня. Крім того, до цього списку Зеленський додав ще один, із новими фізичними та юридичними особами.

Зазначено, що до одного санкційного списку потрапили 23 російських підприємства. Разом з тим санкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та шістьох його працівників. Пояснюється, що бюро розробляло проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі.

Да того ж у санкційний список потрапив і відомий російський дизайнер та блогер Артемій Лебедєв. Він має власну дизайнерську студію у Києві, що розробила логотип Одеси, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. Нашолошено, що дизайнеру з 2017 року заборонено в’їзд до України через незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого Криму.