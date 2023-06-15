У межах проєкту "Армія дронів" ще 10 тисяч українських пілотів безпілотних літальних апаратів пройдуть професійну підготовку.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві пояснили, що безпілотники — це невід’ємна складова технологічної війни. Вони дозволяють розвідувати плани ворога та влучати в найвразливіші місця. Проте для того, щоб використовувати можливості БпЛА на всі 100, пілоти повинні мати професійну підготовку.

Відтак, “Армія дронів” розпочинає новий етап навчання операторів БпЛА. Військові пройдуть теорію та практику і навчаться керувати не лише коптерами, а й FPV-дронами та безпілотниками літакового типу. Розвинуті навички зможуть використати на фронті.

За даними Мінцифри, за 10 місяців роботи разом з 26 Центрами підготовки операторів БпЛА вже вдалося навчити 10 тисяч операторів дронів. Зараз вони ефективно виконують завдання на передовій.

“Віримо, що новий етап принесе ще більше відео з бавовною. Дякуємо БФ “Київська школа економіки” та партнерам за внесок в перемогу. Далі — більше”, – зазначили у відомстві.