У фронтових районах Луганщини співробітники Служби безпеки України викрили ворожий схрон з боєприпасами.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова.

Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення. За оперативними даними, схрон облаштували учасники окупаційних угруповань РФ перед втечею від контрнаступу Сил оборони України.

За даними СБУ, схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Правоохоронці вилучили там: реактивну протитанкову гранату РПГ-22; реактивну штурмову гранату РГШ-1; ручний кулемет Калашникова; 4 автомати Калашникова; 32 гранати Ф-1; 20 гранат РГО та 4 ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.

Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних сил України.