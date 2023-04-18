Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку, який від’єднав станцію від енергосистеми України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними СБУ, раніше росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ.

Проте після захоплення російськими військовими українського енергооб’єкта Романенко став “директором” створеної російськими загарбниками “експлуатуючої організації Запорізької АЕС”, яка входить до структури “Росатому”.

Під час слідства було встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки РФ щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

Надалі “посадовець” організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії. Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди – погрожував “звільненням” та переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили Романенку підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).