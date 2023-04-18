Служба безпеки України затримала співробітника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.

Щоб вивозити ухилянтів за межі України, затриманий обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.

У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.

За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у “згорнутому” стані.

Вартість втечі за кордон чоловіка під час воєнного стану сягала близько 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

Контррозвідники СБУ викрили нелегальне перевезення ухилянтів і затримали залізничника на пункті пропуску “Мостиська-2” на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.