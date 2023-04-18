Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.
Щоб вивозити ухилянтів за межі України, затриманий обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.
У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.
За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у “згорнутому” стані.
Вартість втечі за кордон чоловіка під час воєнного стану сягала близько 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.
Контррозвідники СБУ викрили нелегальне перевезення ухилянтів і затримали залізничника на пункті пропуску “Мостиська-2” на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.
Затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
- На Закарпатті вигадали новий спосіб переправлення чоловіків за кордон. Для нової схеми використовували задіяли фельдшера з автомобілем швидкої допомоги.
- Поліціянта сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумської області підозрюють в організації схеми незаконного переправлення через кордон України до Молдови чоловіків призовного віку.