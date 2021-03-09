Про це йшлося в етері телеканалу “Прямий“.

Як повідомлялося раніше, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборних обіцянок.

У коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові, Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом. У розпалі онлайнової дискусії Мендель натякнула, що Аслунд критикує Зеленського, бо ображений через звільнення з наглядової ради “УЗ”.

“Ви прекрасно розумієте, це не дуже серйозно виглядає”, — стисло прокоментував цю розмову Аслунд.

На уточнювальне запитання, чи можуть різкі репліки Мендель бути пов’язані з якимись старими конфліктами між ними Аслунд зазначив: “Ми взагалі не маємо жодних зв’язків з нею, я її не знаю”.

“Я ні на що не чекаю від неї. Я її не знаю. Ця молода дівчина, вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже знає, як виконати таку роботу”, – додав Аслунд.

Також фахівець пояснив, що не був звільнений з наглядової ради, як про це заявила Мендель, а пішов звідти через проблему з невиплатами заробітних плат членам ради.

“Протягом останнього пів року нічого не платили, взагалі не платили за нашу роботу. І це досить багато роботи в наглядовій раді великого державного підприємства. І тоді я звільнився. Не мене звільнили, я пішов через те, що український парламент і президент вважали, що не треба платити людям, які сидять в наглядових радах, що, звичайно, політика щодо боротьби з корупцією… “, — зазначив він.