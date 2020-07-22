Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Робота над картою велася протягом останніх 20 років. Вона охоплює 11 млрд років космічної історії Всесвіту і включає в себе дані про більш ніж 2 млн галактик і квазарів (клас астрономічних об’єктів, які є одними з найяскравіших у видимому Всесвіті).

Карта створювалася в рамках міжнародного проєкту eBOSS, який став частиною великого дослідження SDSS (“Слоанівський цифровий огляд неба”). У проєкті задіяні більше сотні вчених з десятків установ по всьому світу.

“Ми досить добре знаємо і давню, і нещодавню історію розширення Всесвіту, але в середині був пробіл в 11 мільярдів років. Протягом п’яти останніх років ми заповнювали його і тепер збираємося використовувати отриману інформацію як основу для найбільш значущих відкриттів у космології за останнє десятиліття”, – повідомила космолог з Університету Юти Кайл Доусон.

Спостереження велися за допомогою 2,5-метрового телескопа в обсерваторії Апачі-Пойнт у штаті Нью-Мексико.

За допомогою нової карти дослідники вивчають закономірності в розподілі галактик і з’ясовують, як швидко Всесвіт розширювався в різні моменти історії.

Вчені встановили, що близько 6 мільярдів років тому процес розширення Всесвіту прискорився, і продовжує прискорюватися зараз. Дослідники припускають, що це може відбуватися через “темну енергію” (за їхніми словами, це узгоджується із загальною теорією відносності Ейнштейна, але не з нашим нинішнім розумінням фізики елементарних частинок, і підлягає подальшому вивченню).

Тепер команда SDSS зайнята створенням апаратного забезпечення для картування зірок і чорних дір і “з нетерпінням чекає нових відкриттів у наступні 20 років”.