Про це повідомляє пресслужба Обсерваторії Кека.

Астрономи зробили фото однієї з наймолодших планет, за якою коли-небудь спостерігали вчені. Її виявила у 2018 році міжнародна група вчених на чолі з Гавайським університетом в Маноа. Відкрита планета з іменем 2M0437b з точки зору формування космосу є новонародженою – їй лише 2-5 млн років. Землі, наприклад, понад 4,5 млрд років.

Хоч вчені відкрили вже тисячі планет навколо інших зірок, унікальність цього космічного тіла полягає у тому, що вперше з’явилася можливість спостерігати за такою молодою планетою. Це збагатить уявлення астрономів щодо етапів формування планет. Наприклад, надалі вони будуть шукати диск з пилюки, який формує супутників планети. Це спостереження також дозволить краще зрозуміти походження Сонячної системи та Землі.

Протягом трьох років науковці вивчали планету. Але тільки зараз їм вдалось отримати її світлину з мінімальним викривленням атмосферою Землі. Для цього астрономи використали телескоп “Subaru”. Він розташований на вершині гавайської гори Мауна-Кеа на висоті 4145 метрів над рівнем моря.

2M0437b ще настільки юна, що вона досі розпечена від енергії, що виділяється через злиття і стиснення величезних мас речовини.

Вона у декілька разів більша за Юпітер, а її орбіта ширша за орбіти планет Сонячної системи, що значно полегшує спостереження. Однак для компенсації спотворення зображення, спричиненого атмосферою Землі, все ще потрібна складна адаптивна оптика.

Для подальших спостережень вчені планують використати космічні телескопи Hubble NASA і Джеймса Вебба (останній запустять 18 грудня 2021 року). Саме з їх допомогою астрономи зможуть визначити гази в атмосфері планети та виявити, чи формуються навколо неї супутники.