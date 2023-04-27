Вперше астрономи виявили на знімку тінь чорної діри та потужний струмінь матеріалу, що виходить із неї. На новому зображенні можна побачити зв’язок між основою джета та матерією, що обертається навколо надмасивної чорної діри.

Про це повідомило CNN.

Надмасивна чорна діра знаходиться в центрі галактики Messier 87 або M87, розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Ця чорна діра у 6,5 мільярдів разів більша за Сонце.

Астрономи можуть краще зрозуміти поведінку чорних дір та як вони запускають енергійні струмені матеріалу по Всесвіту. Зазвичай велика галактика містить надмасивну чорну діру в центрі, де небесний об’єкт поглинає газ, пил і зірки, які проходять надто близько. Утім чорна діра здатна посилати потужні струмені матеріалу, що летять у космос і за межі рідної галактики.

Аби створити віртуальний телескоп розміром із Землю та заглянути в серце M87 разом співпрацювали великий міліметровий/субміліметровий масив Атакама в Чилі, Гренландський телескоп і Глобальний міліметровий VLBI масив телескопів у Європі та Північній Америці.

“Ми знаємо, що струмені викидаються з області, що оточує чорні діри, але ми все ще не до кінця розуміємо, як це насправді відбувається. Щоб вивчити це безпосередньо, нам потрібно спостерігати за походженням струменя якомога ближче до чорної діри”, — сказав провідний автор дослідження Ру-Сен Лу, астроном з Шанхайської астрономічної обсерваторії в Китаї.

За словами співавтора дослідження Дже Янга Кіма, доцента Національного університету Кюнпук у Південній Кореї, нові зображення доповнять картину, показуючи область навколо чорної діри та струменя одночасно.

Матерія, яка обертається навколо чорної діри, нагрівається і випускає випромінювання з довжинами хвиль світла. Навколо тіні чорної діри або темряви в центрі починає світитися кільцева структура. Нове зображення зафіксувало радіосвітло, випромінюване на більшій довжині хвилі, ніж зображення 2019 року. Воно показує, як струмінь виходить із кільця випромінювання навколо центральної надмасивної чорної діри.

Розмір кільця на новій світлині більший, аніж показували знімки у 2019 році. Для створення зображення дослідники використовували інтерферометрію — техніку, яка синхронізує сигнали, що фіксує кожен телескоп.