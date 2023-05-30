Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували чергову ракетно-дронову атаку росіян на Київ та Україну загалом. На думку фахівців те, що окупанти найактивніше намагаються завдати ударів по українській столиці, не допоможе стримати майбутній контрнаступ ЗСУ.

Джерело: ISW

Вночі та вдень 29 травня російські окупанти завдали масованих ракетно-дронових ударів по Україні. Більшість ворожих цілей було знищено.

Під час атак чи не найбільшу кількість ракет та БПЛА росіяни випустили по Києву. Також ворожі цілі було збито на Львівщині, Миколаївщині та Одещині.

Водночас було завдано удару по об’єкту військової інфраструктури у Хмельницькій області.

Фахівці наголосили, що російські сили запустили відносно більшу кількість ракет, ніж під час останніх серій ударів.

Раніше ISW оцінювало, що російські сили розпочали нову обмежену повітряну кампанію в останні місяці, щоб знизити українські контрнаступальні можливості, але те, що пріоритетом російських атак є Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії.