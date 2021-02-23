23 лютого відбудеться матч першої гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Атлетіко" і "Челсі".

Про це розповідають #Букви.

Де проходитиме матч: Національна Арена Бухареста.

Коли: о 22:00 за київським часом.

Де дивитися онлайн: на телеканалі “Футбол 1” і сервісі MEGOGO.

Арбітри: головним арбітром буде Фелікс Брих (Німеччина).

Орієнтовні склади:

“Атлетіко”: Облак – Савич, Феліпе, Ермосо – Лоренте, Коке, Коке, Кондогбія, Сауль, Лоді — Феліш, Суарес.

“Челсі”: Менді – Аспілікуета, Зума, Рюдігер – Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру, Вернер.

Травмовані: Хосе Хіменес, Яннік Феррейра-Карраско, Шім’ї Врсалько – Тіаго Сілва.

Дискваліфікований: Кіран Тріпп’єр (“Атлетіко”).