Про це розповідають #Букви.
Де проходитиме матч: Національна Арена Бухареста.
Коли: о 22:00 за київським часом.
Де дивитися онлайн: на телеканалі “Футбол 1” і сервісі MEGOGO.
Арбітри: головним арбітром буде Фелікс Брих (Німеччина).
Орієнтовні склади:
“Атлетіко”: Облак – Савич, Феліпе, Ермосо – Лоренте, Коке, Коке, Кондогбія, Сауль, Лоді — Феліш, Суарес.
“Челсі”: Менді – Аспілікуета, Зума, Рюдігер – Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру, Вернер.
Травмовані: Хосе Хіменес, Яннік Феррейра-Карраско, Шім’ї Врсалько – Тіаго Сілва.
Дискваліфікований: Кіран Тріпп’єр (“Атлетіко”).
- 18 лютого пройшов перший матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами Маккабі “(Тель-Авів, Ізраїль) -” Шахтар “(Донецьк, Україна).