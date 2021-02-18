Про це розповідають #Букви.
Коли: 22:00.
Де: Тель-Авів стадіон “Блумфілд”.
Де подивитися: “Футбол 2”, Sport.ua.
Рефері: Франсуа Летесье (Франція);
Асистенти рефері: Сіріль Мюнье, Меди Рамуне (Обидва – Франція);
Четвертий рефері: Карім Абед (Франція);
Відеопомічник рефері: Клеман Тюрпен (Франція); асистент відеопомічника рефері: Жером Брісар (Франція).
Травмовані: Коен – Дентіньо
Турнірне становище в клубному рейтингу:
- “Шахтар” – 17-е місце;
- “Маккабі” – 71-е місце.
Орієнтовні склади:
“Маккабі”: Тененбаум – Жеральдо, Єйні, Ернандес, Сабор – Голаса, Карзая – Хозес, Пешич, Бен-Хаїм – Шехтер.
“Шахтар”: Трубін – Додо, Кривцов, Віта, Матвієнко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Маркос Антоніо, Соломон – Мораес.
Варто зазначити, що 25 лютого на НСК “Олімпійський” в Києві відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” – “Маккабі”. Початок о 19:55. Матч пройде з глядачами. “Шахтар” почав реалізацію квитків на домашній поєдинок.
- Сьогодні, 18 лютого, в Києві на НСК “Олімпійський” відбудеться матч 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/2021 між командами “Динамо” і “Брюгге”.