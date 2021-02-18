Сьогодні, 18 лютого, відбудеться перший матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами Маккабі "(Тель-Авів, Ізраїль) -" Шахтар "(Донецьк, Україна).

Про це розповідають #Букви.

Коли: 22:00.

Де: Тель-Авів стадіон “Блумфілд”.

Де подивитися: “Футбол 2”, Sport.ua.

Рефері: Франсуа Летесье (Франція);

Асистенти рефері: Сіріль Мюнье, Меди Рамуне (Обидва – Франція);

Четвертий рефері: Карім Абед (Франція);

Відеопомічник рефері: Клеман Тюрпен (Франція); асистент відеопомічника рефері: Жером Брісар (Франція).

Травмовані: Коен – Дентіньо

Турнірне становище в клубному рейтингу:

“Шахтар” – 17-е місце;

“Маккабі” – 71-е місце.

Орієнтовні склади:

“Маккабі”: Тененбаум – Жеральдо, Єйні, Ернандес, Сабор – Голаса, Карзая – Хозес, Пешич, Бен-Хаїм – Шехтер.

“Шахтар”: Трубін – Додо, Кривцов, Віта, Матвієнко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Маркос Антоніо, Соломон – Мораес.

Варто зазначити, що 25 лютого на НСК “Олімпійський” в Києві відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” – “Маккабі”. Початок о 19:55. Матч пройде з глядачами. “Шахтар” почав реалізацію квитків на домашній поєдинок.