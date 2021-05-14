Рада нацбезпеки і оборони проведе аудит земель та резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, за підсумками якого деяких мешканців державницької землі буде переселено.

Про це сповістили за підсумками засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов і президент Володимир Зеленський.

“Сьогодні президент України дав доручення розібратися з деякими питаннями, перш за все — що стосується Конча-Заспи та Пущі-Водиці. Там є 365 га заповідної державницької землі, в Конча-Заспі 71 будинок, в Пущі-Водиці 32 будинки… Хто сьогодні мешкає в цих будинках… Там є, як на мій погляд, дуже дивні прізвища. Я думаю, що найближчим часом, після аудиту, всі дізнаються, що там роблять ці люди, які сьогодні там живуть”, — сказав Данілов.

Президент своєю чергою зазначив, що там за “символічну плату” живе “низка незрозумілих осіб”. Він назвав кілька прізвищ.

“Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віцепрем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації “Богдан” Олександр Ільїн”, – сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що за підсумками аудиту деяких осіб буде звідти виселено.