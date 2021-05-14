Про це сповістили за підсумками засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов і президент Володимир Зеленський.
“Сьогодні президент України дав доручення розібратися з деякими питаннями, перш за все — що стосується Конча-Заспи та Пущі-Водиці. Там є 365 га заповідної державницької землі, в Конча-Заспі 71 будинок, в Пущі-Водиці 32 будинки… Хто сьогодні мешкає в цих будинках… Там є, як на мій погляд, дуже дивні прізвища. Я думаю, що найближчим часом, після аудиту, всі дізнаються, що там роблять ці люди, які сьогодні там живуть”, — сказав Данілов.
Президент своєю чергою зазначив, що там за “символічну плату” живе “низка незрозумілих осіб”. Він назвав кілька прізвищ.
“Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віцепрем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації “Богдан” Олександр Ільїн”, – сказав Зеленський.
Зеленський заявив, що за підсумками аудиту деяких осіб буде звідти виселено.
“Сьогодні мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів”, – наголосив президент.
- В липні Зеленський оселився на дачі в Конча-Заспі, яку для нього відремонтували за 310 тисяч грн з держбюджету. При цьому президент продав свій будинок в Іванковичах.
- В жовтні стало відомо, що генеральна прокурора Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку “Пуща-Водиця”, задля чого уряд вносив зміни до постанову “Про державні дачі”, розширивши перелік осіб, які можуть ними користуватися.
- За інформацією ЗМІ, Венедіктова переїхала до Конча-Заспи, оселившись неподалік резиденції президента. Саме там неодноразово відбувалися акції протесту, метою яких було звернутися до генпрокурора і президента.