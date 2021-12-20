Аукціон із приватизації ОГХК вкотре не відбувся: причина у порушенні

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
“Через невідповідність вимогам закону “Про приватизацію державного та комунального майна” заявки одного з двох претендентів на участь в аукціоні, торги не можуть бути проведені за наявності лише одного учасника”, – зазначається у заяві.
Наразі, час проведення аукціону не повідомляють. Дата буде визначена окремо.
Чому важливо успішно продати ОГХК?
Довідка. АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” – займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів, а також наданням послуг зі збагачення концентратів. Філії компанії ведуть видобуток та збагачення титанових руд в Україні і є одними з найбільших у світі видобувачів цих копалин.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.
- 30 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо розблокування проведення аукціонів великої приватизації, які були заборонені з вересня 2020 року на період карантину. Після цього стало можливим оголошення аукціонів щодо об’єктів: Перший київський машинобудівний завод (“Більшовик”), ОГХК (Об’єднана гірничо-хімічна компанія) і “Президент-готель”.
- 29 жовтня аукціон знову перенесли на грудень 2021 року.