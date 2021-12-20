Аукціон із приватизації ОГХК вкотре не відбувся: причина у порушенні

До Фонду державного майна надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), що був запланований на 20 грудня 2021 року. Аукціон визнано таким, що не відбувся, через невідповідність однієї із заявок вимогам законодавства.

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

“Через невідповідність вимогам закону “Про приватизацію державного та комунального майна” заявки одного з двох претендентів на участь в аукціоні, торги не можуть бути проведені за наявності лише одного учасника”, – зазначається у заяві.

Наразі, час проведення аукціону не повідомляють. Дата буде визначена окремо.

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Довідка. АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” – займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів, а також наданням послуг зі збагачення концентратів. Філії компанії ведуть видобуток та збагачення титанових руд в Україні і є одними з найбільших у світі видобувачів цих копалин.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.