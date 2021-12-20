ЗеПорушення

54

Всього порушень

24

Днів без порушень
11:15 Жінка з Філадельфії народила у Tesla по дорозі до лікарні
11:07 У Goldman Sachs спрогнозували підвищення вартості нафти до понад $100
10:59 Японія заборонила в’їзд іноземцям до кінця року через Omicron
10:44 Зеленський очолив антирейтинг політиків – опитування SOCIS
10:24 “Євросолідарність” лідирує в електоральному рейтингу українських партій – SOCIS
10:10 Аукціон із приватизації ОГХК вкотре не відбувся: причина у порушенні
09:51 Військові М’янми масово вбивали мирних жителів – BBC
09:31 В Україні за минулу добу зафіксовано 2 536 нових випадків захворювання COVID-19
09:24 Борис Джонсон порушував локдаун в Британії
08:38 20 грудня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
07:45 Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода 20 грудня

19 грудня

22:33 Литва готова до передачі летальної зброї Україні
22:01 У США оштрафували банк J.P Morgan на $200 млн: особисті чати співробітники використовували для бізнесу
19:22 У Volkswagen анонсували використання біодизелю на двигунах останнього покоління
19:12 Від раку помер один з основоположників комерційного хіп-хопу Kangol Kid
18:05 Вугільним електростанціям дозволили закуповувати газ для генерації електроенергії
17:42 Міністр оборони Британії: малоймовірно, що хтось відправить війська на допомогу Україні
17:24 Сенат США проголосує за санкції проти «Північного потоку-2» вже у січні 2022 року
16:20 На станції «Академік Вернадський» зафіксовано рекорний рівень снігу
16:11 НАТО ніколи не піде на компроміс щодо України – Столтенберг про вимоги РФ
15:48 Міністри оборони ФРН та Литви жорстко відповіли на вимоги РФ: це не припустимо
14:53 Американський ендокринолог розповіла, як вберегтися від Omicron
14:44 Російську акторку не пустили до України на знімання – відвідувала окупований Крим
14:00 Білл Гейтс не приєднається до космічної гонки – його зусилля підуть на боротьбу з хворобами
13:30 День Святого Миколая: історія свята, традиції, прикмети
13:00 Байден докладає зусиль, аби не повторити помилок Обами у ситуації з Україною, – CNN
12:12 Сексуальні домагання довели працівницю SpaceX до панічних атак
12:11 Свята можуть, окрім радощів, принести стрес і навіть депресію: як з цим боротися
12:00 Польща змінила умови в’їзду до країни
11:21 Адель і Ед Ширан – головні номінанти на гендерно-нейтральну премію BRIT Awards
10:33 CNN закриває свої офіси в США через збільшення випадків зараження COVID-19
10:10 Німеччина обмежує в’їзд туристів з Великобританії через Omicron
09:55 Резніков в черговий раз звернувся до НАТО з проханням допомогти Україні з озброєнням
09:15 В Україні за минулу добу зафіксовано 3 602 нових випадків захворювання COVID-19

Аукціон із приватизації ОГХК вкотре не відбувся: причина у порушенні

До Фонду державного майна надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), що був запланований на 20 грудня 2021 року. Аукціон визнано таким, що не відбувся, через невідповідність однієї із заявок вимогам законодавства.

Понеділок, 20 грудня 2021, 10:10

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

“Через невідповідність вимогам закону “Про приватизацію державного та комунального майна” заявки одного з двох претендентів на участь в аукціоні, торги не можуть бути проведені за наявності лише одного учасника”, – зазначається у заяві.

Наразі, час проведення аукціону не повідомляють. Дата буде визначена окремо.

Читайте також:

Чому важливо успішно продати ОГХК?

Довідка. АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” – займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів, а також наданням послуг зі збагачення концентратів. Філії компанії ведуть видобуток та збагачення титанових руд в Україні і є одними з найбільших у світі видобувачів цих копалин.

  • Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.
  • 30 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо розблокування проведення аукціонів великої приватизації, які були заборонені з вересня 2020 року на період карантину. Після цього стало можливим оголошення аукціонів щодо об’єктів: Перший київський машинобудівний завод (“Більшовик”), ОГХК (Об’єднана гірничо-хімічна компанія) і “Президент-готель”.
  • 29 жовтня аукціон знову перенесли на грудень 2021 року.
Теги: ОГХК, приватизація

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook