Через оголошений в Україні карантин у зв'язку з коронавірусом планується заборонити в'їзд через КПВВ жителям з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Очільник МВС, зокрема, прокоментував, який режим пропонується застосувати на час карантину в пунктах пропуску на лінії розмежування на Донбасі і на адміністративному кордоні з Кримом.

“Ми пропонуємо 100 % режим обмежень для іноземних громадян. І ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль”, – зазначив Аваков.

Він уточнив, що громадяни, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, пропускатися під час карантину не будуть.

“Тобто якщо громадянин України проживає в Горлівці, на непідконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію України, поки діє карантин”, – наголосив Аваков.

Остаточний порядок перетину КПВВ повинен бути затверджений на засіданні РНБО.

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(На відео – з 51:00)