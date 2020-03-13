Про це повідомив сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Очільник МВС, зокрема, прокоментував, який режим пропонується застосувати на час карантину в пунктах пропуску на лінії розмежування на Донбасі і на адміністративному кордоні з Кримом.
“Ми пропонуємо 100 % режим обмежень для іноземних громадян. І ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль”, – зазначив Аваков.
Він уточнив, що громадяни, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, пропускатися під час карантину не будуть.
“Тобто якщо громадянин України проживає в Горлівці, на непідконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію України, поки діє карантин”, – наголосив Аваков.
Остаточний порядок перетину КПВВ повинен бути затверджений на засіданні РНБО.
(На відео – з 51:00)
- Сьогодні Арсен Аваков повідомив про наявність інформації про 12 випадків зараження коронавірусом у тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область).
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.