Об этом сообщил сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Он, в частности, прокомментировал, какой режим предлагается применить на время карантина в пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом.
“Мы предлагаем 100 % режим ограничений для иностранных граждан. И мы предлагаем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, для того, чтобы иметь больший контроль”, – заявил Аваков.
“Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке. Поэтому нужен контроль”, – подчеркнул он.
Министр уточнил, что граждане, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, пропускаться во время карантина не будут.
“То есть если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин”, – заявил Аваков.
Решение “о специальном режиме”, правилах пропуска представителей ОБСЕ и Красного Креста будут сегодня утверждать на СНБО.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.