В данный момент есть информация о 12 случаях заражения коронавирусом во временно оккупированной Горловке (Донецкая область).

Об этом сообщил сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он, в частности, прокомментировал, какой режим предлагается применить на время карантина в пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом.

“Мы предлагаем 100 % режим ограничений для иностранных граждан. И мы предлагаем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, для того, чтобы иметь больший контроль”, – заявил Аваков.

“Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке. Поэтому нужен контроль”, – подчеркнул он.

Министр уточнил, что граждане, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, пропускаться во время карантина не будут.

“То есть если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин”, – заявил Аваков.

Решение “о специальном режиме”, правилах пропуска представителей ОБСЕ и Красного Креста будут сегодня утверждать на СНБО.

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