Про це повідомляє пресслужба МВС.
“Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ В. Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам’ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат”, – сказав Аваков.
- Напередодні заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.
- Також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував на слова представника президента України в Тристоронньої контактній групі Вітольда Фокіна про надання особливого статусу всьому Донбасу і заявив, що Фокіна потрібно відкликати з ТКГ.