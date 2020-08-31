Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника в ТКГ від України Вітольда Фокіна з приводу особливого статусу для Донбасу та амністії бойовиків є провокаційними і спекулятивними.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ В. Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам’ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат”, – сказав Аваков.