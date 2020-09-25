Аваков оголосив про великий набір до кіберполіції

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про великий набір фахівців в кіберполіції, оскільки за останні п'ять років кількість кіберзлочинів збільшилася в 2,5 рази.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

“На жаль, Україна опинилась на передовій цієї нової війни. Агресія з боку Російської Федерації відбувається не тільки у вигляді військових дій, інформаційних компаній та економічних диверсій, але і у вигляді жорсткої кібервійни”, – заявив міністр.

Аваков наголосив, що для ефективної протидії кіберзлочинності та гібридним загрозам, МВС виступає ініціатором створення на базі глобального центру взаємодії в кіберпросторі інтеграційного майданчика, який об’єднає усіх ключових гравців та забезпечить максимальну синергію та ефективність української екосистеми безпечного кіберпростору, та як логічний наслідок – посилення системи Національної безпеки України.

“Наразі ми оголошуємо новий набір до лав Кіберполіції – запрошуємо сміливих, яскравих, вмотивованих і креативних – тих, хто готовий боротися і захищати Україну! Ми маємо стати “командою команд”, яка буде потужним партнером світової спільноти безпечного віртуального простору”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, на сайтах поліції Херсонської та Рівненської областей вранці 23 вересня з’явилися фейкові повідомлення. У Національній поліції заявили про несанкціоноване втручання.