Авіакомпанія British Airways проінструктувала пілотів і бортпровідників не називати пасажирів “леді ​​й джентльмени” на користь гендерно-нейтральних термінів. Це робиться для того, щоб відзначити "різноманітність й інклюзивність"

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Британський флагманський авіаперевізник відмовився від такого привітання на користь більш гендерно нейтральних. Це данина поваги до усіх пасажирів. Також, це змушує дітей відчувати повноправними себе учасниками процесу.

Представник British Airlines заявив: “Ми шануємо різноманітність та інклюзивність, і ми прагнемо, аби усі наші клієнти почувались затишно під час подорожі з нами“.

Інші великі авіакомпанії, включаючи Lufthansa, easyJet та Air Canada, вже прийняли гендерно-нейтральні позначення людей.

Минулого року авіакомпанія Japan Airlines почала використовувати нейтральні щодо статей терміни, щоб “створити позитивну атмосферу і ставитися до всіх … з повагою”.

Ще у 2018 році австралійська авіакомпанія Qantas виступила з ініціативою “Дух інклюзії”. Метою було заохотити персонал утримуватися від використання термінів, що стосуються статі. Американський перевізник Delta Air Lines незабаром також почне використовувати такі привітання під час оголошень на борту, щоб створити “безпечну, комфортну і шанобливу атмосферу для всіх наших клієнтів та працівників”.

Нагадаємо, наприкінці липня Аргентина першою з країн Латинської Америки запровадила посвідчення особи для небінарних людей.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій опублікувала резолюцію, у якій виступила проти “популяризації одностатевої сексуальної орієнтації” та “нав’язування гендерної ідеології”.

Також Олександр Пономарьов зробив гомофобну заяву, після чого заявив, що його за це “можуть вбити” і попросив вирізати фрагмент відео.

У школах Іспанії чоловіки-вчителі ходять на роботу в спідницях, щоб підвищити рівень обізнаності дітей про толерантність.