Американські авіаперевізники погодилися затвердити єдиний список правил, що передбачає заборону на подорож без захисної маски. Ті, хто відмовляться її надягати, можуть потрапити в "чорний список".

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Авіакомпанії будуть кілька разів чітко нагадувати пасажирам про необхідність захисної маски не тільки під час посадки, але також і протягом всього польоту. Це стосується навіть далеких рейсів.

Ті, хто забули маски або не встигли придбати – зможуть отримати їх від авіакомпанії.

Окреме оголошення про необхідність бути в захисній масці буде робитися на борту.

Якими будуть наслідки відмови одягнути захисну маску – кожен авіаперевізник визначить сам. Один з варіантів – внесення в “чорний список”.

При цьому, стюардеси не можуть змушувати пасажирів вдягнути маски, якщо вони їх знімають або нехтують правилами.

З такими правилами погодилися Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines і United Airlines.

В авіакомпаніях також пропонують внести певні винятки для дітей молодшого віку, людей з обмеженими можливостями, а також коли люди їдять або п’ють.

Деякі авіакомпанії і профспілки закликали прийняти правило на федеральному рівні, яке зобов’язує проводити знезаражування літака, обов’язкове носіння масок, а також визначити кількість місць, які можна продавати на рейс.

Allied Pilots Association, яка представляє пілотів копанні American Airlines, заявила:

“Зараз не час, щоб авіакомпанії конкурували один з одним, коли мова йде про безпеку”.