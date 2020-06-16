Про це повідомляє “Голос Америки”.
Авіакомпанії будуть кілька разів чітко нагадувати пасажирам про необхідність захисної маски не тільки під час посадки, але також і протягом всього польоту. Це стосується навіть далеких рейсів.
Ті, хто забули маски або не встигли придбати – зможуть отримати їх від авіакомпанії.
Окреме оголошення про необхідність бути в захисній масці буде робитися на борту.
Якими будуть наслідки відмови одягнути захисну маску – кожен авіаперевізник визначить сам. Один з варіантів – внесення в “чорний список”.
При цьому, стюардеси не можуть змушувати пасажирів вдягнути маски, якщо вони їх знімають або нехтують правилами.
З такими правилами погодилися Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines і United Airlines.
В авіакомпаніях також пропонують внести певні винятки для дітей молодшого віку, людей з обмеженими можливостями, а також коли люди їдять або п’ють.
Деякі авіакомпанії і профспілки закликали прийняти правило на федеральному рівні, яке зобов’язує проводити знезаражування літака, обов’язкове носіння масок, а також визначити кількість місць, які можна продавати на рейс.
Allied Pilots Association, яка представляє пілотів копанні American Airlines, заявила:
“Зараз не час, щоб авіакомпанії конкурували один з одним, коли мова йде про безпеку”.
- Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що авіасполучення в Україні планується відновити з 15 червня. Однак люди, які повертаються з-за кордону, повинні проходити 14-денну самоізоляцію.
- Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу. Це, зокрема, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр.