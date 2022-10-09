Авіація російської армії атакувала автомобільну колону з цивільними у Херсонській області. Подія сталася ще 7 жовтня.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

Російська авіація обстріляла колону з машинами близько 08:00. Під час атаки цивільні перебували у черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро. Це сталося біля Дар’ївського мосту.

Поліція відкрила кримінальну справу через порушення російськими окупантами законів та звичаїв війни. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram зазначив, що в області тривають активні бойові дії та ситуація залишається надзвичайно складною. Він написав, що “поки ЗСУ активно нищать ворога, окупаційні російські війська продовжують “воювати” з мирними жителями області”. Під обстріли потрапив Бериславський район. Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури та потерпілі серед місцевих. Не йшлося про кількість постраждалих та їхній стан.

Уздовж берега Каховського водосховища у Нововоронцовській громаді 31-річний місцевий житель підірвався на ворожій міні. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.