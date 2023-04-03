Відповідну заяву поширила оборонна австралійська компанія Electro Optic Systems.

З українським зовнішньоторговельним підприємством “СпецТехноЕкспорт” уклав контракт підрозділ EOS Defense Systems. Він передбачає постачання в Україну до ста своїх важких RWS, включаючи запасні частини та супутні послуги.

Постачання мають відбутися протягом 2023 та 2024 років. Однак за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов.

RWS виготовляються в Австралії.