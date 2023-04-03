Відповідну заяву поширила оборонна австралійська компанія Electro Optic Systems.
З українським зовнішньоторговельним підприємством “СпецТехноЕкспорт” уклав контракт підрозділ EOS Defense Systems. Він передбачає постачання в Україну до ста своїх важких RWS, включаючи запасні частини та супутні послуги.
Постачання мають відбутися протягом 2023 та 2024 років. Однак за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов.
RWS виготовляються в Австралії.
“При виконанні цього контракту EOS спиратиметься на мережу підтримки та ланцюжок поставок, що складається з більш ніж ста постачальників, розташованих в Австралії та інших країнах світу”, — зауважила компанія.
Системи дистанційного озброєння використовують деякі військові служби в Австралії, Північній Америці, Європі та Азії. Її можна інтегрувати в різні транспортні засоби та платформи. Система використовується для широкого спектра завдань, забезпечує повну бойову готовність, оскільки екіпаж керує системою, захищеною всередині транспортного засобу.
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